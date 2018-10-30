Diyarbakır’da ölüm bile selfie çekmeye engel olmadı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Urfa kalesinden düşen Halil D. (39), ardından babası nasıl düştü diye bakmaya giden kızı S.D. (16) ve son olarak 13 gün önce Diyarbakır Balıkçılarbaşı semtinde hamile eşiyle gezerken surlardan düşmüştü. Defalarca yapılan duyuru ve asılan tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor. Surlara çıkıp selfie çekmek isteyen vatandaşlar tehlikelere aldırmadan bu isteklerini yerine getiriyor. Bazı vatandaşlar ise biran önce tarihi dokunuşlar bozulmadan restore yapılmasını ve rahat rahat gezmeyi bekliyor.



”Dokuyu bozmadan restore yapılsın”

Tarihi Sur ilçesini ziyarete gelen Mehmet Ali Ulak, her ne kadarda yasak tablası konulsa da, vatandaşların Surlara çıkacaklarını ve buna engel olmanın kolay olmadığını aktardı. Ulak “Tarihi eser olduğundan yukarıda korumak amaçlı bir önlem alınması tarihi eserin görüntüsünü bozar, kazaların önüne geçmek için iki şey var ya bilinçli olup çıkmamak ya da çıkıp ta gezmek isteyenleri kontrol altında çıkmasına izin vermek. Tabi tarihi eserin dokusunu bozmayacak şekilde tedbir alınarak restorasyona izin verilirse daha uygun olur” dedi.





”Selfie aşkı yasak tanımadı”

Başka bir ziyaretçi olan Kadir Ün ise her ne kadar da yasak tabelaları olsa da vatandaşların selfie çekmek ve tarihi alanları görmek için çıkacaklarını belirterek güzel bir restorasyon çalışması yapılması durumunda dikkatli bir şekilde çıkıp inebileceklerini söyledi.