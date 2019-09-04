Diyarbakır'da "Okul İdarecileri Değerlendirme Toplantısı"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Bilgi toplumunun temelindeki eğitimle, her bir bireyi değişim ve dönüşüm sürecine hazırlamanın sorumluluğunu hissediyoruz." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Okul İdarecileri Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Güzeloğlu, eğitim yılı öncesi beklentileri ve yapılacak çalışmaları değerlendirmek için bir arada bulunduklarını söyledi.

Eğitimin önemine değinen Güzeloğlu, "Her bir çocuk gelecek için bir güvence ve umuttur. Tüm imkanları milli eğitim camiasının emrine tahsis edeceğiz. Bilgi toplumunun temelindeki eğitimle, her bir bireyi değişim ve dönüşüm sürecine hazırlamanın sorumluluğunu hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, tarih, sanat, yaşam ve edebiyatta özel bir yere sahip Diyarbakır'ın insanlık için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her dönem ihanet şebekesi ve terör örgütlerinin yapmak istediklerine icabet etmemesine rağmen bir arada yaşamanın adıdır Diyarbakır, çocuklarımızı Diyarbakırlılık bilincinde, kendine güvenen, kentine güvenen, milli ve manevi değerlerini özümseyen, rekabet edebilen bir duruşta yetiştirmenin bir adıdır. "

Diyarbakır Milli Eğitim Müdür Doç. Dr. Feysel Taşçıer de yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hedeflerini anlattı.







