Diyarbakır'da öğrencilere horon eğitimi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü tarafından düzenlenen atölye çalışmasında öğrencilere Karadeniz yöresine ait horon eğitimi verildi.

DÜ Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümünce, öğrencilerin farklı yörelere ait halk oyunlarını öğrenebilmeleri ve tanıyabilmeleri amacıyla atölye çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü salonunda gerçekleştirilen çalışmada, öğrencilere İstanbul'dan gelen uzman bir ekip tarafından horonun nasıl oynandığı ve özellikleri hakkında eğitim verildi.

Öğrenciler, kemençe eşliğinde horon oynadı.

DÜ Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere farklı yörelerin oyunlarını tanıtmak amacıyla atölye çalışması yaptıklarını, İstanbul'dan horon konusunda uzman bir ekibin öğrencilere Trabzon yöresinden örnekler sunduğunu söyledi.

Diyarbakır'da daha çok halay üzerine çalışma yürüttüklerini kaydeden Şahin, diğer yörelere ait oyunları da alanında uzman ekipleri kente davet ederek takviye etmeye çalıştıklarını belirtti.

Şahin, geleneksel halk oyunlarının, insanların duygu ve düşüncelerini hareketlerle anlattığı bir sanat dalı, iletişim aracı ve görsel sanat olarak gördüklerini dile getirerek, duygu ve düşüncelerini oyunlarla ifade ettiklerini aktardı.

- "Halk oyunları stresten uzaklaştırıyor"

Halk oyunlarının insanların rahatlamasını sağladığını vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Günün stresinden halk oyunları oynayarak uzaklaşabiliriz. Halk oyunları stresten uzaklaştırıyor. İnsanların günün yorgunluğunu atmaları ve stresten uzak yaşamaları için halk oyunlarının oynandığı hobi kulüpleri ve dernekler var. İnsanlar boş zamanlarında bu hobi kulüpleri ve derneklere gidebilir."

İstanbul'dan horon eğitimi vermek amacıyla kente gelen ekipte yer alan Tahir Bakkal, 1990'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü'nden mezun olduğunu, Trabzon oyunları konusunda okul ve derneklerde atölye çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

DÜ'de okuyan öğrencilerle de atölye çalışması yaptıklarını, Trabzon horonları konusunda öğrencilere bilgi verdiklerini anlatan Bakkal, öğrencilerin horonu çok güzel oynadığını dile getirdi.

Bakkal, şunları kaydetti:

"Sosyal hayatı da halk danslarında görebiliriz. Horon oynarken insan kendi iç dünyasına döner. Diğer geleneksel halk oyunlarında da öyledir. Belli bir süre sonra müzik devam ederken oynayan kişi kendinden geçer. Meditasyon gibi. Halk oyunlarını oynamak insanı rahatlatıyor. Büyükşehirlerde halk oyunlarını insanlar spor yapar gibi yapıyor. Günün yorgunluğu halk oyunları oynanarak atılabilir."

Öğrencilerden Şevval Büşra Ozman da farklı yörelerin oyunlarını öğrenmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ozman, "Sürekli halay oynamaya alıştık ama horonu da çok sevdik. Hele kemençe ile oynamak çok keyifli." ifadelerini kullandı.