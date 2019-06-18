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Diyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır’da, mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 14:54
Diyarbakır’da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır’da, mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami’de kılınan öğle namazının ardından Mısır’ın demokratik yolla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası toplanan İslami Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri basın açıklamasında bulundu. STK temsilcileri adına açıklama yapan Süleyman Nazlıcan, İslami mücadelenin tarihi serüveninde önemli bir yere sahip olan Mısır’da son yıllarda katil Sisi eli ile gerçekleştirilen cinayetlerin devam ettiğini söyledi. Cunta rejiminin mahkemeleri vasıtasıyla yüzlerce mazlum ve mustazaf Mısırlı kardeşlerinin şehit olduğunu belirten Nazlıcan, “Yaptığı katliamlarla seleflerini geride bırakan diktatör Sisi rejiminin son kurbanı Mısır’ın seçilmiş ilk meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olmuştur. Muhammed Mursi cunta mahkemesinde, çelik tel çekili cam kafeste görülen duruşma sırasında hayatını kaybederek şehitler kervanına katılmıştır. Cunta rejiminin yaptığı darbeden sonra zindana atılan ve yıllarca zindanda her türlü işkenceye maruz kalmasına rağmen inandığı davasından zerre kadar taviz vermeyen Muhammed Mursi, daha yolun başındayken bu yolun zorluklarına katlanacağını gerekirse gözünü kırpmadan canını feda edeceğini açıkça belirtmişti. Son nefesine kadar verdiği sözü yerine getiren, Firavunların karşısında Musa’ca durup taviz vermeyen Muhammed Mursi’nin şehadetini tebrik ederiz. Çağdaş firavunların her türlü zulmüne maruz kalmasına rağmen izzetli duruşundan zerre kadar taviz vermeyip İslam ümmetine izzetin ve direnişin örnekliğini gösteren Muhammed Mursi, kendisinden önce gelip İslam davasının Mısır topraklarında yayılması için mücadele eden İslam önderlerinin göstermiş olduğu direniş halkasını canını vererek devam ettirmiştir” dedi.



“Bizler ne zindana atılmakla ne de öldürülmekle biteriz”


Siyonistlerin kuklası haline gelmiş Sisi rejiminin seleflerinin yıllarca mazlum ve mustazaf Mısır halkına her türlü zulmü reva gördüğünü kaydeden Süleyman Nazlıcan, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Müslümanların önderlerini baskı, tecrit ve zindanlarla korkutmaya çalıştı. Bunda da başarılı olmayınca onları şehit etti. Zulmü seleflerinden devralan alçak Sisi, seleflerini de geçerek son birkaç yılda yüzlerce mazlumu katletti. Gencecik fidanları darağaçlarında şehit etti. Binlercesine zindanda her türlü işkence ile zulmetti. Her fırsatta İslami değerleri savunan Müslümanların varlığını Mısır topraklarından silmek için her türlü zulmü icra etmekten geri durmadı. Bu zulümlerin sonuncusunda Mısır’ın ilk meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi de şehitler diyarına yolculuk etti. Sisi ve arkasındaki şer odaklarının her defasında unuttukları bir hakikat vardır. Dün nasıl ki Firavun ve ordusu Musa ve ordusuna galip gelemediyse bugün de Allah’ın izni ve inayeti ile Sisi ve ordusu Müslümanların ordusuna galip gelemeyecektir. Dün Firavunu Kızıldeniz’e gömen kadir-i mutlak, yarın Müslümanların elleri ile Sisi ve ordusunu Nil’e gömecektir. Dün idam sehpasına götürdükleri Seyyid Kutup’u nasıl sinelerde öldüremediyseler, bugün Muhammed Mursi’yi de sinelerimizde öldüremeyecekler. Firavun ve aveneleri bizleri şehit etmekle bitireceklerini zannediyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle yanılıyorlar. Bizler ne zindana atılmakla ne de öldürülmekle biteriz. Kanımızın son damlasına kadar inandığımız Aziz İslam davası için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”


Konuşmaların ardından Mursi için dua edildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:54
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