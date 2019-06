Diyarbakır’da Mülteciler Günü etkinliği

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Hayata Destek Derneği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile 20 Haziran Mülteciler Günü münasebetiyle geçici koruma statüsünde bulunan yabancı çocuklar ve ailelerinin katılımıyla program düzenlendi.

Programda açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar, Türkiye’nin tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan, zulüm, baskı ve şiddetten kaçan mazlumlara sahip çıktığını, ihtiyaç sahiplerine öteden beri kapılarını açmakta tereddüt göstermeyen, onların insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tüm imkanlarını seferber eden bir ülke olduğunu söyledi. Muhacir kardeşini sinesinde barındıran, hayatı onlarla paylaşan sosyal barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü Diyarbakır’da İl Göç İdaresi verilerine göre kimlik güncellemesi yapılan 33 bin 646 Suriyelinin bulunduğunu belirten Açar, "Suriyelilerin yoğun yaşadığı 19 ilde 20 Sosyal Hizmet Merkezi ve 3 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracılığıyla yerel halk ile Suriyelilerin uyumlarının desteklenmesi, bireylerin güçlendirilmesi, hizmete erişimde güçlük yaşayan hassas grupların hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması ve 150 bin yetişkin, çocuk, engelli ve yaşlı Suriyeliye ulaşılmasınınhedeflendiği Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Haziran 2018 tarihinden itibaren Bağlar Sosyal Hizmet merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Suriyeli ailelerimize gerçekleştirdiğimiz Hane ziyaretleri kapsamında 9 bin 19 kişiye ulaşarak 2 bin 152 kişiyi ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli kurumlara yönlendirdik. Hane ziyaretleri kapsamında tespit ettiğimiz ve kamu imkanlarına ihtiyacı olan ailelere tercüman eşliğinde rehberlik edilmektedir. Koruyucu ve önleyici hizmetlerimiz kapsamında Suriyeli ailelere genel sağlık, üreme sağlığı, erken yaşta evliliğin önlenmesi, mahremiyet, sosyal haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk işçiliği, aile içi iletişim ve temel unsurları konularında eğitimler verilmektedir" dedi.

"Her bir birey bizim için çok kıymetlidir"

Türkiye’de kendi vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden Suriyelileri de faydalandırmak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını dile getiren Açar, "Bütün toplumların meselesi olan sorunlarla nasıl mücadele ediyorsak bugün siz kıymetli misafirlerimiz için de aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Sizlerin bizim misafirimiz olduğunuz sürece insan haklarına yaraşır bir şekilde inancımız ve kültürümüzün bize öğrettiği şekilde yaşamanızı arzuluyoruz. O inanç ve kültürdür ki bizlere en sar olmayı, sizleri de muhacir ve misafir olarak kabul etmeyi bize öğütlüyor. İnsanların toplumlarda topluluk olarak yaşaması için düzen gerekiyor. Biz istiyoruz ki misafirlerimiz ülkemizin hukuk düzeni içerisinde bir hayat sürsünler. Bizim için her birey çok kıymetlidir. Biz hiçbir bireyin kaybolmasına izin vermiyoruz. Her bir çocuğumuz, her bir kadınımız bizim için vazgeçilmezdir,çok kıymetlidir. Onun için hatırlatmakta fayda görüyorum;bu kıymetli bakışımızı herkesin yakalamasını istiyoruz. Sizlerin de aynı şekilde önem vermesini, kız çocuklarınızın erken yaşlarda evliliğine izin vermemenizi çocuklarınızın sokaklarda kar getirici işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz.Çocuklar bu şekilde sokak tehlikelerine maruz kalıyor ve bedenen ruhen zihnen gelişimlerine engeldir. İnsanların misafirperverlik anlayışını zora sokacak davranışlardır. Sizlerin de uyarılarda ve telkinlerde bulunmanızı istirham ediyoruz" diye konuştu.

Suriyeli çocuklar geleneksel oyunlar oynadılar

Konuşmanın ardından, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile Suriyeli çocuklar arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi alışverişine olanak sağlayacak bir platformun oluşturulması amacıyla, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye temsilciliği işbirliğinde Sosyal Uyum Programı kapsamında yer alan çocuklar, geleneksel oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Canlı müzik dinletisi ve palyaço gösterilerinin de bulunduğu program Suriyeli aileler ve çocuklara ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.