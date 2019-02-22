0553 313 94 23

Diyarbakır'da meydanda çift kale maç

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince hayata geçirilen "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi" kapsamında ilk mahalle maçı Dağkapı Meydanı'nda oynandı- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen:- "Çocukların okul dışındaki zamanlarını planlamak, sporla yaşamı sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmek amacındayız"

22 Şubat 2019 Cuma 13:22
Diyarbakır'da meydanda çift kale maç

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uygulanan "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi" kapsamında Dağkapı Meydanı'nda çift kale maç yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince hayata geçirilen proje ile okullardaki öğrencilerden oluşturulan takımlarla okul bahçelerinde ya da yakın mahallelerde futbol maçları düzenlenecek. Bir ay sürecek projede bin 100 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Düzenlenecek mahalle maçlarında yetenekli olduğu tespit edilen 200'ü, Dicle Üniversitesinde yetenek taramasına tabi tutulacak. Taramada başarılı olan öğrenciler profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek.

Mahalle maçlarından ilkinin adresi, merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı oldu. Maç ilk turda Ziya Gökalp Ortaokulu ve Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, ikinci turda da İskenderpaşa İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri arasında oynandı.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği proje kapsamında ayrıca 5 ilçede belirlenen 100'e yakın okuldan bin 100 öğrenciye forma, spor ayakkabı ve futbol topunun bulunduğu spor malzemeleri dağıtılacak.

- "Sporu sevdireceğiz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, yaptığı açıklamada, çocuklara sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bu projenin hazırlandığını söyledi. Belediye olarak çocukları çok önemsediklerine işaret eden Kesen, "Çocukların okul dışındaki zamanlarını planlamak, sporla yaşamı sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmek amacındayız." diye konuştu.

Kesen, bu tür programlara ve projelere devam edeceklerini ifade ederek "Genç bir nüfusuz. Sporu sevdireceğiz, spor kültürünü aşılayacak, kötü alışkanlıklardan onları alıkoyacak her türlü çalışmayı gençlerimiz için yapacağız. Dağıtacağımız spor malzemeleri Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın çocuklara hediyesi olacak." dedi.

- Yetenekli öğrenciler profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, "Sporda kaybeden yoktur, sporda hayat vardır" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek sokak aralarında futbol oynamayı yeniden yaygınlaştırmak istediklerini aktardı. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onları sporla buluşturmak ve sporun ruhunu çocuklara anlatmak istediklerini dile getiren Bay, şunları söyledi:

"Bir ay sürecek projede bin 100 çocuğa ulaşacağız. Sokak aralarında futbol oynamalarını sağlayacağız. Bu çocuklardan 200'ünü Dicle Üniversitesinde yetenek taramasına tabi tutacağız. Tespit edilen yetenekli çocukları profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendireceğiz. Final müsabakasını çocuklar ve aileleri ile yeni Diyarbakır Stadyumu'nda yapacağız. Amaç çocukları sporla buluşturmak, çocukların değerli olduklarını onlara hissettirmek."

- "Silah sesi yerine hakemin düdük sesi geliyor"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Okan Can, sokak futbolunun güzel bir etkinlik olduğunu anlattı. "Sur'da önceden silah sesleri geliyordu, şimdi hakemin düdük sesi geliyor. Bundan çok mutluyuz." diyen Can, bu organizasyon için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mehmet Dağdelen de eskiden çukur olaylarından dolayı korkudan dışarıya çıkamadıklarını aktararak Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlarla artık çok rahat bir şekilde sokakta oyun oynayabildiklerini ifade etti. Dağdelen, bu tür spor ve benzeri aktiviteleri yapmalarına imkan sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:22
  1. Diyarbakır
  2. Futbol
  3. maç
  4. proje

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 kişilik aile takla atan araçtan sağ kurtuldu
    1. 7 kişilik aile takla atan araçtan sağ..
    2. Celal Doğan’dan GGC’ye ziyaret
    3. Antalyaspor’da tüm maçlarda oynayan..
    4. Nevşehir’de 3 yıl 4 ay hapis cezası..
    5. Başkan Dağdelen: “Kırıkkale’de..
    6. Yılmaz: "Toroslar’da ulaşılabilir..
    7. Uyuşturucu satışı yapan 6 kişi..
    8. Burdur’da enerji tüketimi arttı
    9. ‘Yeşil Okullar’ projesi Giresun’da..
    10. Ekvador’da 7.7 büyüklüğünde deprem..
    11. Renault'dan "yeni nesil" çağrı merkezi
    12. Alan, “Türkiye’nin en büyük köyü..
    13. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    14. Ordu’da hurda bakır hırsızlığı
    15. Karaca avlayan 2 kişiye 12 bin lira..
    16. Suudi Veliaht'tan üç ülkeye on..
    17. ‘’Pasaport yakarken mutluydunuz değil..
    18. Van’a 69 hekim atandı
    19. Uysal, “Bizim davamız memleket davası”
    20. "Mescid-i Aksa bölünmez bir bütündür"
    21. Köpek ile kuzu kucak kucağa uyuyor
    22. "Grip salgını bizim için şu an risk..
    23. MHP sahada daha da güçlü
    24. Aksa Akrilik’e, kurumsal yönetimin..
    25. UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon..
    26. Van’da‘ÇİM İl Koordinasyon Kurulu’..
    27. Siirt’te çıkan yangında ev ve ahır kül..
    28. Başkan adayı Özlü, “Düzce çok güzel..
    29. İnşaatta ruhsatsız silahlar ele..
    30. "2019, Afganistan barış sürecinde..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...