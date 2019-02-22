Diyarbakır'da meydanda çift kale maç

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da uygulanan "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi" kapsamında Dağkapı Meydanı'nda çift kale maç yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince hayata geçirilen proje ile okullardaki öğrencilerden oluşturulan takımlarla okul bahçelerinde ya da yakın mahallelerde futbol maçları düzenlenecek. Bir ay sürecek projede bin 100 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Düzenlenecek mahalle maçlarında yetenekli olduğu tespit edilen 200'ü, Dicle Üniversitesinde yetenek taramasına tabi tutulacak. Taramada başarılı olan öğrenciler profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek.

Mahalle maçlarından ilkinin adresi, merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı oldu. Maç ilk turda Ziya Gökalp Ortaokulu ve Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, ikinci turda da İskenderpaşa İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri arasında oynandı.

Çocukların büyük ilgi gösterdiği proje kapsamında ayrıca 5 ilçede belirlenen 100'e yakın okuldan bin 100 öğrenciye forma, spor ayakkabı ve futbol topunun bulunduğu spor malzemeleri dağıtılacak.

- "Sporu sevdireceğiz"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Kesen, yaptığı açıklamada, çocuklara sporu sevdirmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla bu projenin hazırlandığını söyledi. Belediye olarak çocukları çok önemsediklerine işaret eden Kesen, "Çocukların okul dışındaki zamanlarını planlamak, sporla yaşamı sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmek amacındayız." diye konuştu.

Kesen, bu tür programlara ve projelere devam edeceklerini ifade ederek "Genç bir nüfusuz. Sporu sevdireceğiz, spor kültürünü aşılayacak, kötü alışkanlıklardan onları alıkoyacak her türlü çalışmayı gençlerimiz için yapacağız. Dağıtacağımız spor malzemeleri Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın çocuklara hediyesi olacak." dedi.

- Yetenekli öğrenciler profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendirilecek

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay, "Sporda kaybeden yoktur, sporda hayat vardır" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek sokak aralarında futbol oynamayı yeniden yaygınlaştırmak istediklerini aktardı. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutup, onları sporla buluşturmak ve sporun ruhunu çocuklara anlatmak istediklerini dile getiren Bay, şunları söyledi:

"Bir ay sürecek projede bin 100 çocuğa ulaşacağız. Sokak aralarında futbol oynamalarını sağlayacağız. Bu çocuklardan 200'ünü Dicle Üniversitesinde yetenek taramasına tabi tutacağız. Tespit edilen yetenekli çocukları profesyonel kulüplerin altyapısına yönlendireceğiz. Final müsabakasını çocuklar ve aileleri ile yeni Diyarbakır Stadyumu'nda yapacağız. Amaç çocukları sporla buluşturmak, çocukların değerli olduklarını onlara hissettirmek."

- "Silah sesi yerine hakemin düdük sesi geliyor"

Etkinliğe katılan öğrencilerden Okan Can, sokak futbolunun güzel bir etkinlik olduğunu anlattı. "Sur'da önceden silah sesleri geliyordu, şimdi hakemin düdük sesi geliyor. Bundan çok mutluyuz." diyen Can, bu organizasyon için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Mehmet Dağdelen de eskiden çukur olaylarından dolayı korkudan dışarıya çıkamadıklarını aktararak Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlarla artık çok rahat bir şekilde sokakta oyun oynayabildiklerini ifade etti. Dağdelen, bu tür spor ve benzeri aktiviteleri yapmalarına imkan sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.