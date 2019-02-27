Diyarbakır’da ’memur’ kuyruğu

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi 387 memur alımı ilanına çıktı. İş ilanını duyan vatandaşlar, başvuru merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştururken, 6 martta sona erecek alıma şimdiye kadar on binin üzerinde kişinin müracaat ettiği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla 387 memur alınacağını duyurdu. Duyuru üzerine işsiz olan öğrenci ve vatandaşlar memur olmak için, başvur merkezine akın etti. Başvurunun alındığı Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. KPSS şartı aranan memurluk için başvuranlar, TC kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edildikten sonra KPSS puanlarına göre değerlendirilerek, sözlü sınava tabi tutulduktan sonra başarılı olanlar tercih ettikleri kadroda işe alınacak.

Başvuru kuyruğunda bekleyen İlahiyat Fakültesi mezunu Nurullah Çoşkun, alımı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde gördüğünü belirterek sabahın erken saatinde sıraya girdiğini söyledi. Coşkun, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesinde, 387 memur alınacak diye duyuru yapıldı. Bende iş başvurusunda bulunmak için geldim. Ben sıranın arka kısmındayım yarım saattir bekliyorum. Ön sıradakiler sabah 7’den beri gelmişler. İlahiyat Fakültesi mezunuyum memurluğa başvuru yapacağım" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memurluk alımı başvurularının Türkiye geneli açıldığını aktaran Serkan Aslan, başvuruların sadece Diyarbakır’da ikametgah edenler için açılmasının daha iyi olacağını söyledi. Aslan, "Büyükşehir Belediyesi tarafından alım açıldı. Bende memurluğa başvuracağım. Başvuru Türkiye geneli açılmış, keşke sadece Diyarbakır’da ikamet eden öğrencilere açılsaydı. 5 gündür alım var, aynı şekilde bu kuyruk var" diye konuştu.

Başvuruların, 6 martta sona ereceği öğrenildi.