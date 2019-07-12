Diyarbakır'da markette yangın Kayapınar ilçesinde bir marketin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir markette çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvar'da faaliyet gösteren marketin ikinci katındaki et reyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çalışanlar ve müşteriler tahliye edildi. Dumandan etkilenen 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.







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