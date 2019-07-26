Diyarbakır’da makas atan yolcu minibüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
Diyarbakır’da makas atan yolcu minibüsü traktöre arkadan çarptı.
26 Temmuz 2019 Cuma 15:04
Diyarbakır’da makas atan yolcu minibüsü traktöre arkadan çarptı. Kazada 1’i bebek 5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.
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