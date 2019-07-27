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Diyarbakır’da makas atan otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: Baba öldü, oğlu yaralı

Diyarbakır’da aşırı hız yapan bir otomobil, önünde seyreden bir başka otomobile makas atarken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:54
Diyarbakır’da makas atan otomobil yol kenarındaki taşlara çarptı: Baba öldü, oğlu yaralı

Diyarbakır’da aşırı hız yapan bir otomobil, önünde seyreden bir başka otomobile makas atarken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yol kenarında bulunan tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı. Kazada araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, küçük çocuğu ise yaralandı.


Kaza, Diyarbakır - Silvan karayolu üzerinde bulunan bir tuğla ve taş üretimi yapan fabrikanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır - Silvan yolu üzerinde önünde bulunan bir otomobile makas atamaya çalışan 21 EG 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan taş ve tuğla fabrikasına ait taşlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine giderek müdahalede bulunurken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve 110 itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve durumu ağır olan sürücü vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa taşınırken, küçük çocuğu ise koltuk altında olduğunu fark eden vatandaşlar çocuğu da sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa taşıdı.


Yaralılar ambulansla Dicle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan oğlunun tedavisi ise sürüyor.


Kendisine makas atarak ilerlediğini belirten araç sürücüsü İbrahim Aydın, "Seyrantepe inişinde kaza yapan araç bana makas attı sonra gelip bir başka aracada makas attı ve gördüğünüz gibi yol kenarında bulunan taşlara çarptı. Araç sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardık, araçta sıkışan çocuğu da koltuğun altında bulduk ve ambulansa taşıdık" dedi.


Kaza sonrası bölgeye gelen itfaiye ekipleri LPGli olduğu anlaşılan araçta kontrol yaparken, polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:54
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