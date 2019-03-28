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Diyarbakır’da maddi hasarlı trafik kazası

Diyarbakır’da, kamyonun otomobile çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

28 Mart 2019 Perşembe 13:42
Diyarbakır’da maddi hasarlı trafik kazası

Diyarbakır’da, kamyonun otomobile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu.


Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Diclekent semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 BVD 208 plakalı kamyon, 48 AL 733 plakalı otomobile seyir halindeyken arkadan çarptı. Çarpanın etkisi ile ters dönen otomobil, refüj ve kamyon arasında sıkıştı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Her iki araç sürücüsü de kontrol amaçlı ambulansa alınırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:42
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