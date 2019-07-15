Diyarbakır’da madde bağımlısı gence Başkan Beyoğlu sahip çıktı

Diyarbakır’da yaşayan ve yanlış arkadaş kurbanı olduğunu belirten madde bağımlısı 25 yaşındaki Şeyhmus Olcay’ın sesini Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu duydu. Başkan Beyoğlu’nun talimatı üzerine Olcay, belediyede istihdam edilecek.

Diyarbakırlı 25 yaşındaki Şeymus Olcay, yanlış arkadaş tercihi ile madde bağımlısı oldu. Uzun yıllardır madde kullanan Olacay’ın hayatı, Derman Baba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu’yla karşılaşmasıyla değişti. Madde kullanan genci gören Acu, polisleri çağırıp tedavi olmak istemeyen genci ikna etti.

Gence destek olacağını, kendisini işe yerleştireceğini, ev tutacağını belirten Acu, daha sonra durumu Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na aktararak gence sahip çıkması için ricasında bulundu. Konuyla yakından ilgilenen Başkan Beyoğlu, gencin belediyede istihdam edilmesi konusunda işe alma sözü verdi.

"Benim hayatım, gençlerimize örnek olsun”

7 yıllık karanlık hayatının bir anda aydınlığa kavuştuğunu belirten Şeyhmus Olcay, “Babam, yıllar önce vefat etti. Annemden ayrıyım, şu anda nerede kaldığını bile bilmiyorum. Yıllardır dışarılarda yatıp kalkıyorum. Herkes gibi benim de akrabalarım var, ama ne sorar, ne de sahip çıkarlar. Sonra Yılmaz ağabey gelip, benimle iletişim kurdu ve sayesinde hem tedavim başladı hem de iş sahibi olacağım. Allah, devletimizden razı olsun. Demek ki iyi insanlar halen var. Hissiyatımı anlatacak kelime bulamıyorum. Son derece duygu yüklüyüm. Başkanımız başta olmak üzere Derman Baba, polislerimiz, bekçilerimiz ve sağlık ekibimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben de onlara söz verdim, artık çakmak tüplerini bırakın kullanmayı, elime bile almayacağım. Resmen trajedi yaşıyordum. Üst üste gelen acılar ve şoklar nedeniyle, hayattan bezmiştim. Ölümün kıyısına gelmiştim. İntiharı bile düşünüyordum. Allah’ıma hep dualar ettim, bana hayırlı kapı açsın diye. Şükürler olsun dualarım kabul oldu. Artık benim de düzenli ve mutlu bir hayatım olacak. Benim hayatım, gençlerimize örnek olsun.Allah’tan umutlarını hiçbir zaman kesmesinler" dedi.