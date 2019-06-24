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Diyarbakır’da kuru sıkılı maganda

Diyarbakır’ın kimliği belirsiz bir şahıs, kuru sıkı tabanca ile iki gecede bir havaya 5-6 kez rastgele ateş açıp bölgeden uzaklaşması sonrası kameraya yansıdı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:08
Diyarbakır’da kuru sıkılı maganda

Diyarbakır’ın kimliği belirsiz bir şahıs, kuru sıkı tabanca ile iki gecede bir havaya 5-6 kez rastgele ateş açıp bölgeden uzaklaşması sonrası kameraya yansıdı. Kuru sıkı tabanca ile etrafa rast gele ateş açan şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, gecenin karanlığından faydalanıp kayıplara karıştı. Polis şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, Merkez Yenişehir ilçesi Dokuzçetlik Mahallesi hafriyat alanı önünde gece saat: 01:00 civarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, yayan olarak her gece geçtiği yerden kuru sıkı tabanca ile havaya rast gele ateş açıp vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Vatandaşlar kamera ile çekti


Havaya ateş açarak çevredeki vatandaşları tedirgin eden şahıs, her gece geçtiği yerden tekrar geçtiği sırada belinden çıkardığı kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açarak gecenin karanlığından faydalanıp kayıplara karışırken, şahsın silah sıktıktan hemen sonraki görüntüleri kameraya yansıdı.


Polis inceleme başlattı


Silah sıkıp yayan olarak bölgeden uzaklaşan şahsın görüntüsünü kamera ile çeken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmada 6 adet kuru sıkı tabanca kovanı yerde bularak muhafaza altına aldı. Çevredeki vatandaşların huzurunu bozan şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için polis ekipleri vatandaşların görüntüleri ve mobesse kamera görüntüleri doğrultusunda inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:08
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