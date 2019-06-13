0553 313 94 23

Diyarbakır’da kuduz alarmı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kuduz olan bir tilki çoban köpeğini, çoban köpeği de sahibinin oğlunu ısırdı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:42
Diyarbakır’da kuduz alarmı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kuduz olan bir tilki çoban köpeğini, çoban köpeği de sahibinin oğlunu ısırdı. İmha edilen köpekte kuduz ortaya çıkınca köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.


Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, arazide gezen ve kuduz olduğu değerlendirilen bir tilki, M.V.Y.’nin köpeğini ısırdı. Birkaç gün sonra ısırılan köpek, M.V.Y.’nin ilkokul 4. sınıfa giden oğlu M.A.Y.’yi ısırdı. M.A.Y. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken, köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler sevk edildi. Veterinerler köpeği dezenfekte edip kireçledikten sonra gömerken, alınan numuneleri de incelenmek üzere Elazığ’a gönderdi. Yapılan incelemelerin ardından köpeğin kuduz çıkması üzerine köy 6 ay boyunca karantinaya alındı.


Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren kuduz vakasının çıktığı Bilmece Köyü Muhtarı Mehmet Sait Yılmaz, tilkinin köpeği, köpeğin de başka bir köpeği ısırdıktan sonra sahibinin çocuğuna saldırdığını söyledi. Yılmaz, “Isırılan köpek bir hafta 15 gün sonra sahibinin çocuğunu ısırıyor. M.V.Y.’nin çocuğu M.A.Y.’yi ısırıyor. Hastaneye götürdük, gereken aşılarını yaptık. Sağlık kontrollerini yaptık. Çocuğun durumu şu anda stabil, herhangi bir sorun yok. Sonra köpeği öldürüp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdik. Oradan veteriner arkadaşlar geldi. Veteriner arkadaşlar köpeği dezenfekte edip kireçleyerek köpeği gömdü. Gereken numuneler alındı Elazığ’a gönderildi. Gelen tahlillerde köpeğin kuduz olduğu anlaşıldı. Anlaşıldıktan sonra köy karantinaya alındı. 6 ay boyunca karantinada olacak, gereken tedbirler alındı. Bu giriş çıkışların tamamıyla yasak olduğu anlamına gelmiyor. Veterinerler gelip besili olan hayvanlarımız var. Bunların kuduz olmadığı raporlarını alıp o şekilde satışa veya giriş çıkışlarına izin verilecek. İnsanlar, araziye çıkmayacak, boş dolaşmayacak. Anladığımız kadarıyla arazide birkaç tilkinin de kuduz olduğu söyleniyor. Bunların da tilkilerden çoban köpeklerine ondan da çocuğa geçiyor” dedi.


Görevlilerin kuduz olduğu öne sürülen tilkileri bulma çalışmaları devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı olarak Ayasofya’yı cami yaptı”
    1. Tarihçi yazar Ortaylı: “Fatih haklı..
    2. Toplu taşımada öncelik vatandaş..
    3. Elazığ’da, “Geleceğim Mesleğim”..
    4. Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını
    5. Hak İş Ağrı İl Başkanı Varol: "İşçi..
    6. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan..
    7. Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili..
    8. Ayranları müdürler taşıdı
    9. ERÜ’ye Dünyanın her yerinden hasta..
    10. Ekvador, ahlaksızlığa battı
    11. 'Yaz Oyunları' başladı
    12. Vestel'in yapay zekalı ürünleri..
    13. Kıbrıs adasında ilk bir ilk
    14. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    15. Diyarbakır’da kuduz alarmı
    16. Ihlamur toplarken ağaçtan düşen genci..
    17. Avrasya Üniversitesi öğretim ve..
    18. Bingöl’de öğrenme şenlikleri renkli..
    19. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    20. Van pastası tescilleniyor
    21. PKK bütün unsurlarıyla İmamoğlu’nun..
    22. Parıon antik kenti yakınlarında..
    23. Doğa harikası üzerine asansör
    24. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi..
    25. "1 milyon 273 bin konutun dönüşümünü..
    26. Bakan Akar Shanahan ile görüştü!
    27. "46 şehidimizin kanı yerde kalmamıştır"
    28. Başkan Yavaş, su taşkınlarının olduğu..
    29. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    30. Tuzla’da bir kişinin bankaya..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu