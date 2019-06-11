Diyarbakır'da köy okulunun ödüllü kız ragbi takımı

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA- Diyarbakır'da okul bahçesinde öğle aralarında çalışarak ragbi turnuvasına hazırlanan ortaokul öğrencileri, Türkiye ikincisi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dicle ilçesindeki Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulunda geçen yıl beden eğitimi öğretmeni Cengiz Ayar'ın öncülüğünde kız öğrencilerden ragbi takımı kuruldu.

Tamamı köylerden gelen 14 kız öğrenciden oluşan takım, topları bulunmadığı için kullanılmayan basketbol topuyla öğle arası ve beden eğitimi derslerinde okulun bahçesinde çalışmaya başladı.

Takım 2 aylık çalışmanın ardından 11-14 Mayıs'ta Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olurken, turnuvanın da en centilmen takımı seçildi.

- Kızlar büyük ilgi gösterdi



Kocaalan Yatılı Bölge Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmeniCengiz Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında atamasının yapılmasıyla öğretmenliğe adım attığını, gelir gelmez öğrencileri ragbi sporuyla tanıştırdığını söyledi.

Kız öğrencilerin büyük ilgi göstermesi üzerine 14 kişilik ragbi takımı kurduğunu aktaran Ayar, öğrenciler taşımalı sistemle köylerden geldiği için çalışma imkanı bulamamaları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

- "Ragbi bizim için bir aşk hikayesine dönüştü"

Atıl basketbol topundan ragbi topu yaptığını söyleyen Ayar, "Daha sonra bez kullandık. Bu şekilde çocuklara ragbiyi sevdirdik. Daha sonra ragbi bizim için bir aşk hikayesine dönüştü. Antrenman yapmadığımız zamanlarda bile çocukları okul bahçesinde birbirlerine pas atarken görmek beni son derece mutlu etti." dedi.

Sadece beden eğitimi dersinde ve öğlen arasında antrenman yaparak Türkiye'de ikinciliği elde ettiklerini vurgulayan Ayar, "2 aylık bir çalışma sonucunda Türkiye Şampiyonası Yıldız Kız Tag Ragbi müsabakalarında ikincisi olduk. Tek bir sayı yiyerek şampiyonluğu kaçırdık." ifadesini kullandı.

- Velileri ikna etti

Müdür Umutak Sünger de takıma elinden gelen desteği verdiğini aktararak, "Veliler, ilk başta kız çocukları olduğu için sıcak bakmadı ama ikna edince desteklerini aldık. Bu da bizi gururlandırdı. İlimizin terör yerine spor ve başarıyla anılması bize gurur verdi." dedi.

8'inci sınıf öğrencisi Neşe Ceylan ise ragbi oynamasına ailesinin ilk başta karşı çıktığını anlatarak, öğretmenin ailesini ikna etmesiyle takımda yer aldığını söyledi.

Ragbi sayesinde il dışına çıkma fırsatını yakaladığını dile getiren Ceylan, "Turnuva için Samsun'a gittik ve orada Bandırma Gemisi'ni gördük. 1919 metrelik Türk bayrağını gördük, bu benim için bir şerefti. Sadece bir sayı ile şampiyonluğu kaybettik. Köye geri dönüşümde herkes beni konuşuyordu. Ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum." dedi.

- "İlk başta hiç kimse başarılı olacağımıza inanmadı"

Takımın kaptanı Kübra Akyüz de ragbi hakkında daha önce hiç bilgisi olmadığını öğretmeni sayesinde bu sporla tanıştıklarını söyledi.

Milli takımda forma giymek istediğini belirten Akyüz, "İlk başta hiç kimse başarılı olacağımıza inanmıyordu. Biz onların inadına daha da hırslandık. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmaktı ama Türkiye ikincisi olduk. Hedefim milli takıma gitmek ve ülkemi gururlandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.