Diyarbakır'da Kovid-19'lu 4 kişi yakalandı

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs vaka sayılarını arttırmaya devam ediyor. Türkiye salgın önlemleri kapsamında yeni adımlar atıyor.

Düğün ve kına geceleri için alınan tedbir kararlarının aynısı konser ve çeşitli etkinliklerde de uygulanıyor. Salgın tedbirlerine uymayanlara, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal edenler cezai işlemler yapılıyor.

Diyarbakır’da testi pozitif çıkan 3 kişi ve Kovid-19 vakası ile temaslı olan 1 kişi tespit edildi.

Diyarbakır’da da karantina kuralına uymayan 4 kişinin yurda yerleştirildiği belirtildi. Şehirde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde karantinaya alınıyor.

Yakalanan 4 kişi hakkında ayrıca karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.