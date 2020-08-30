Diyarbakır’da koronavirüse rağmen halay çektiler

Dünya genelinde yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye’de de yeniden artışa geçti. Günde 700 civarında yeni vaka tespit edilirken, bir süredir günlük vaka sayısı ortalama 1.500 olarak kayıtlara geçiyor. Vakaların tekrar artması nedeniyle birçok ilde sıkı tedbirler alınırken, bazı vatandaşların virüsü önemsememesi ve bunun getirdiği skandal görüntüler büyük tepki çekiyor.

Son olarak Diyarbakır’da düzenlenen bir düğün merasiminde, evlenen çiftin yakınları koronavirüsü takmadı ve halay çekti.

Birçok şehirde düğün ve nikahlara kısıtlama getirilmesine rağmen vatandaşların umursamaz tavırları dikkatlerden kaçmıyor.