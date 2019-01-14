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Diyarbakır'da kolide erkek cesedi bulunması

Kolide cesedi bulunan Recep Ü'yü gönül ilişkisi yaşadığı kişi ile öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi H.Ü. adliyeye sevk edildi- Olayda yaralanan H.Ü. ile gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö'nün tedavisi sürüyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
Diyarbakır'da kolide erkek cesedi bulunması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kolide cesedi bulunan Recep Ü'yü gönül ilişkisi yaşadığı kişi ile öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan eşi H.Ü. adliyeye sevk edildi.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında dün kolinin içinde boynundan ve karnından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Recep Ü'nün (52) cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan iki kişiden Recep Ü'nün eşi H.Ü. emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan H.Ü'nün gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen V.Ö'nün ise olayda yaralanması nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.

Diyarbakır'da 11 Ocak'ta kahvehanede otururken telefonunun şarjı biten Recep Ü'nün eve erken dönmesi üzerine eşi H.Ü. ile V.Ö'yü görmesi üzerine kavga yaşandığı, bu sırada Recep Ü'nün öldürüldüğü, olayda yaralanan V.Ö'nün evine giderek, gasp sonucu yaralandığını belirttiği, H.Ü'nün ise kocasının cesedini bir gece evde tuttuğu, V.Ö. gelmeyince de kapının önüne bırakıp kaçtığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:40
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