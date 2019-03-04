Diyarbakır'da kesin aday listeleri açıklandı Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Diyarbakır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı) Bağlar: Hüseyin Beyoğlu (Cumhur İttifakı) Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı) Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı) Çınar: Yusuf Durmaz (Cumhur İttifakı) Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı) Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı) Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı) Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı) Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı) Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı) Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı) Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı) Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı) Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı) Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı) Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı) Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı) - Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan Bağlar: Hebun Kaplan Bismil: Selim Yılmaz Çermik: Hamza Ekinci Çınar: Muharrem Öztürk Çüngüş: Muhiddin Yıldırım Dicle: Nasır Aydın Eğil: Ahmet Aktay Ergani: Hasan Kılıç Hani: Emre Barç Hazro: Abdullah Kaplama Kayapınar: Mustafa Akyüz Kocaköy: Muhyettin Çelik Kulp: Mehmet İhsan Sancar Lice: Tarık Akdemir Silvan: Gülistan Baysal Sur: Ramazan Eker Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş - Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı Bağlar: Zeyyat Ceylan Bismil: Orhan Ayaz Çermik: Muharrem Şahin Çınar: Bedri Kaya Çüngüş: Vahap Günay Dicle: Felat Aygören Ergani: Ahmet Kaya Eğil: Mustafa Akkul Hani: Cemal Satı Hazro: Ahmet Çevik Kayapınar: Keziban Yılmaz Kocaköy: Rojda Nazlıer Kulp: Mehmet Fatih Taş Lice: Tarık Mercan Silvan: Naşide Toprak Sur: Feyme Filiz Buluttekin Yenişehir: Belgin Diken - Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan Bağlar: Fatih Yokuş Bismil: Mehmet Emin Albayrak Çermik: Sehit Kaya Çınar: Mahmut Delil Çüngüş: Ali Suat Akmeşe Dicle: Abdulkadir Aras Eğil: Sait Tutuş Ergani: Abdurrahim Ergin Hani: Ali Aktay Hazro: Fahri Kızıler Kayapınar: Enes Akdemir Kocaköy: Hacı Aktoprak Kulp: Yusuf Yıldırım Lice: Çetin Aslan Silvan: Ramazan Çakar Sur: Muhammet Muhyettin Kayan Yenişehir: Mehmet Furkan - Bağımsız Türkiye Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan Bağlar: Hasret Aslan Bismil: Sibel Kılıç Çermik: Zeynep Hacer Özilhan Çınar: Yasin Aslan Çüngüş: Meryem İlik Dicle: Sevde Kılıç Eğil: Saadet Doğan Ergani: Havva Irmak Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı Hazro: Hacer Tuğ Kayapınar: Fatma Elçi Kocaköy: Nuray Karataşoğlu Kulp: Yasemin Türkcan Lice: Şerife Çetin Slivan: Mehmet Şah Tutuş Sur: Faysal Aslan Yenişehir: Medine Aslan - Türkiye Kominist Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen - Vatan Partisi: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek - Demokratik Sol Parti: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun Bağlar: Ali Yusuf Eraslan Bismil: Tuba Artun Çermik: Nurettin Akdağ Çınar: Mehmet Abakay Ergani: Süleyman Çevik Kayapınar: Abdulvahap Aytaç Sur: Şeyhmuz Başaran Yenişehir: Abdurrazzak Baytop - Demokrat Parti: Bağlar: Atilla Başkurt - Büyük Birlik Partisi: Çınar: Ahmet Türkoğlu - Bağımsız Adaylar: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar Bağlar: Hidayet Fidan Çınar: Behzat Altunakar Dicle: Abdulhalim Tan Eğil: Bedri Taş Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse Kocaköy: Salim Çan Kulp: Veysel Çelik Lice: Yusuf Bozarslan Yenişehir: Ramazan Kahramaner

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.