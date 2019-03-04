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Diyarbakır'da kesin aday listeleri açıklandı

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
Diyarbakır'da kesin aday listeleri açıklandı

Diyarbakır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Diyarbakır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Diyarbakır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Cumali Atilla (Cumhur İttifakı)

Bağlar: Hüseyin Beyoğlu (Cumhur İttifakı)

Bismil: Mustafa Kemal Arslan (Cumhur İttifakı)

Çermik: Şeyhmus Karamehmetoğlu (Cumhur İttifakı)

Çınar: Yusuf Durmaz (Cumhur İttifakı)

Çüngüş: Zübeyir Arslanca (Cumhur İttifakı)

Dicle: Halit Aydın (Cumhur İttifakı)

Eğil: Mehmet Karakaş (Cumhur İttifakı)

Ergani: Abdulvahit Güvensen (Cumhur İttifakı)

Hani: İbrahim Lale (Cumhur İttifakı)

Hazro: Kemal Mehmetoğlu (Cumhur İttifakı)

Kayapınar: Cevdet Nasıranlı (Cumhur İttifakı)

Kocaköy: Eşref Türe (Cumhur İttifakı)

Kulp: Feyzullah Şimşek (Cumhur İttifakı)

Lice: Ethem Bahri Anlı (Cumhur İttifakı)

Silvan: İskan Cihangir (Cumhur İttifakı)

Sur: Şafak Yontürk (Cumhur İttifakı)

Yenişehir: Hüseyin Cengiz (Cumhur İttifakı)

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Veysi Aghan

Bağlar: Hebun Kaplan

Bismil: Selim Yılmaz

Çermik: Hamza Ekinci

 

Çınar: Muharrem Öztürk

Çüngüş: Muhiddin Yıldırım

Dicle: Nasır Aydın

Eğil: Ahmet Aktay

Ergani: Hasan Kılıç

Hani: Emre Barç

Hazro: Abdullah Kaplama

Kayapınar: Mustafa Akyüz

Kocaköy: Muhyettin Çelik

Kulp: Mehmet İhsan Sancar

Lice: Tarık Akdemir

Silvan: Gülistan Baysal

Sur: Ramazan Eker

Yenişehir: Abdurrahman Berat Aktaş

 

- Halkların Demokratik Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Adnan Selçuk Mızraklı

Bağlar: Zeyyat Ceylan

Bismil: Orhan Ayaz

Çermik: Muharrem Şahin

Çınar: Bedri Kaya

Çüngüş: Vahap Günay

Dicle: Felat Aygören

Ergani: Ahmet Kaya

Eğil: Mustafa Akkul

Hani: Cemal Satı

Hazro: Ahmet Çevik

Kayapınar: Keziban Yılmaz

Kocaköy: Rojda Nazlıer

Kulp: Mehmet Fatih Taş

Lice: Tarık Mercan

Silvan: Naşide Toprak

Sur: Feyme Filiz Buluttekin

Yenişehir: Belgin Diken

 

- Saadet Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Fesih Bozan

Bağlar: Fatih Yokuş

Bismil: Mehmet Emin Albayrak

Çermik: Sehit Kaya

Çınar: Mahmut Delil

Çüngüş: Ali Suat Akmeşe

Dicle: Abdulkadir Aras

Eğil: Sait Tutuş

Ergani: Abdurrahim Ergin

Hani: Ali Aktay

Hazro: Fahri Kızıler

Kayapınar: Enes Akdemir

Kocaköy: Hacı Aktoprak

Kulp: Yusuf Yıldırım

Lice: Çetin Aslan

Silvan: Ramazan Çakar

Sur: Muhammet Muhyettin Kayan

Yenişehir: Mehmet Furkan

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Eyyüp Aslan

Bağlar: Hasret Aslan

Bismil: Sibel Kılıç

Çermik: Zeynep Hacer Özilhan

Çınar: Yasin Aslan

Çüngüş: Meryem İlik

Dicle: Sevde Kılıç

Eğil: Saadet Doğan

Ergani: Havva Irmak

Hani: Fatıma Zehra Bıyıklı

Hazro: Hacer Tuğ

Kayapınar: Fatma Elçi

Kocaköy: Nuray Karataşoğlu

Kulp: Yasemin Türkcan

Lice: Şerife Çetin

Slivan: Mehmet Şah Tutuş

Sur: Faysal Aslan

Yenişehir: Medine Aslan

 

- Türkiye Kominist Partisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Kesen

 

- Vatan Partisi:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Bayram Yurtçiçek

 

- Demokratik Sol Parti:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Ali Artun

Bağlar: Ali Yusuf Eraslan

Bismil: Tuba Artun

Çermik: Nurettin Akdağ

Çınar: Mehmet Abakay

Ergani: Süleyman Çevik

Kayapınar: Abdulvahap Aytaç

Sur: Şeyhmuz Başaran

Yenişehir: Abdurrazzak Baytop

 

- Demokrat Parti:

Bağlar: Atilla Başkurt

 

- Büyük Birlik Partisi:

Çınar: Ahmet Türkoğlu

 

- Bağımsız Adaylar:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Hamdussena Acun, Sebğatullah Seydaoğlu, Sait Aydoğmuş, Daylan Karadaş, Hasan Sancar

Bağlar: Hidayet Fidan

Çınar: Behzat Altunakar

Dicle: Abdulhalim Tan

Eğil: Bedri Taş

Ergani: Mehmet Ali Yaşar, Mehmet Kaçar

Kayapınar: Ahmet Zeki Ekinci, Mustafa Köse

Kocaköy: Salim Çan

Kulp: Veysel Çelik

Lice: Yusuf Bozarslan

Yenişehir: Ramazan Kahramaner

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
  1. Aydın
  2. Diyarbakır
  3. kesin aday listeleri

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