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Diyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 77 şişe kaçak içki, 49 boş içki şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
Diyarbakır’da kaçak içki satan 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen kaçak ve sahte alkol operasyonunda 77 şişe kaçak içki, 49 boş içki şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak gözaltına alındığı bildirildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda eğlence mekanlarında vatandaşlara verildiği belirlenen çok sayıda sahte alkol ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde düzenlediği kaçak alkollü içki operasyonu kapsamında Diyarbakır polisi eğlence merkezleri ile alkol satışı yapan mekanlara eş zamanlı operasyon düzenledi. Kentte 15 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, farklı markalarda 77 adet sahte alkollü içki, 49 adet boş alkol şişesi ve 327 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.


Bir eğlence merkezinde yapılan aramada ise polis, şüphelilerin kadın tuvaletinden açılan gizli bir geçit yaptıklarını ve sahte alkolleri buraya sakladıklarını tespit etti. Ele geçirilen sahte içkilerin işletme sahipleri tarafından düşük fiyattan temin edilen etil alkolleri plastik kelepçeyle etil alkol şişelerine doldurdukları, bilyeyi çıkarmadan bu işlemi yaptıkları ve alıcıları ’etil alkol’ diye kandırdıkları tespit edildi.



Şubat ayında metil alkol kullanan 5 kişi ölmüştü


Polisin araştırmasında ayrıca, şüphelilerin, orijinal boş etil alkol şişelerine, şehir dışından bidonlarla temin ettikleri ve içinde metil bulunan alkolleri doldurup, piyasaya sürdükleri de ortaya çıktı. Operasyonda M.F. ve S.T.gözaltına alınırken, Diyarbakır’da Şubat ayında metil alkol kullandıkları belirlenen 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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