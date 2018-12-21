THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diyarbakır'da kaçak içki operasyonu

Operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 993 şişe kaçak içki ele geçirildi

21 Aralık 2018 Cuma 11:29
Diyarbakır'da kaçak içki operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 993 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kaçak içki satıcılarına yönelik olarak çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, merkez Bağlar ilçesinde bir adreste bulunan boş dairede Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimata istinaden yapılan aramada, satışa hazır şekilde bandrol ve etiketlerle hazırlanmış bin 993 şişe kaçak içki, 287 boş içki şişesi, 759 sahte bandrol, 5 litre etil alkol ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.A. ve N.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlara hassasiyetle ve titizlikle devam edeceklerini bildirdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:29
  1. Diyarbakır
  2. operasyon
  3. Sahte içki

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 86 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. Rıza Kayaalp'ten muhteşem performans
    3. Türkiye'nin yerli ve milli..
    4. Küba'da atletizme başladı, Türkiye'de..
    5. İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
    6. Bakanlıktan havalimanının taşınması..
    7. Dikkat! Sizde ceza almayın.. Sayı 25..
    8. Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeki deprem
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. O teröristlerin mağaradaki görüntüleri..
    11. GRAFİKLİ - ANALİZ - Fenerbahçe'nin..
    12. "Aktif yaşlanma için tüm imkanlarımızı..
    13. Kasımpaşa'dan Trezeguet açıklaması
    14. HDP Ağrı belediye başkan adayları 2019..
    15. İYİ Parti İstanbul ilçe belediye..
    16. "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son..
    17. GÖRÜŞ - Ortadoğu’da krizin şifresi:..
    18. Sebep EYT! Yolcu otobüsünde kadın..
    19. İYİ Parti Isparta ilçe belediye başkan..
    20. Irak'ta 3 terör zanlısı yakalandı
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

    Günün Karikatürü

    21 Aralık 2019
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
    Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak