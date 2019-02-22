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Diyarbakır’da ikram arabaları hizmet vermeye başladı

Daha önce hastane önlerine kurulan ikram çeşmelerinde kışın sıcak çorba yazın ise soğuk limonata dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya imza atarak kentin 5 farklı adresinde ikram arabalarıyla vatandaşlara ücretsiz sabah sıcak çorba, akşam saatlerinde ise salep dağıtmaya başladı.

22 Şubat 2019 Cuma 16:35
Diyarbakır’da ikram arabaları hizmet vermeye başladı

Daha önce hastane önlerine kurulan ikram çeşmelerinde kışın sıcak çorba yazın ise soğuk limonata dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya imza atarak kentin 5 farklı adresinde ikram arabalarıyla vatandaşlara ücretsiz sabah sıcak çorba, akşam saatlerinde ise salep dağıtmaya başladı.


Daha önce 4 hastane önünde kurduğu ikram çeşmeleri ile vatandaşlara çorba ve limonata ikramında bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, oluşturduğu ikram arabaları ile vatandaşlara ücretsiz salep ve çorba dağıtıyor. İkram arabaları Ekinciler Caddesi, Ninova AVM önü, Şeyh Sait Meydanı, Gevran Caddesi ve Ceylan Karavil Park AVM önü olmak üzere kentin işlek 5 noktasında her sabah 2 bin vatandaşa ücretsiz sıcak çorba akşam saatlerinde ise 2 bin kişiye sıcak salep ikramında bulunuyor. Ücretsiz sıcak çorba ve salep ikramları özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs duraklarında gerçekleşiyor.


Steril bir ortamda özenle hazırlanan içecekler sabah 08.00 akşam ise 17.00 saatlerinde dağıtılıyor. Araçlar içinde getirilen sıcak çorba ve salep kurulan stantlarda vatandaşlara ikram ediliyor. İkramlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kısa sürede sıcak çorba ile salepleri tüketiyor. Salep ve çorbalar vatandaşlara karton bardaklar içinde veriliyor.


Yeni uygulamadan oldukça memnun olan vatandaşlar, çalışmadan dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:35
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