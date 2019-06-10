Diyarbakır'da iki teröristin etkisiz hale getirilmesi Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının da faili olduğu belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu tespit edildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi. Gülen'in aynı zamanda geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi. 7 Haziran'da Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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