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Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:06
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 33 RA 274 plakalı otomobil, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Gökçen köyü mevkisinde, karşı yönden gelen 33 SP 982 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:06
  1. Diyarbakır
  2. kaza
  3. Kocaköy
  4. otomobil

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