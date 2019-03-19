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Diyarbakır’da huzur ile birlikte turist sayısı arttı

Diyarbakır’da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlendi.

19 Mart 2019 Salı 13:24
Diyarbakır’da huzur ile birlikte turist sayısı arttı

Diyarbakır’da huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlendi.


Medeniyetler şehri Diyarbakır, bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif’i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Diyarbakır’a yapılan çalışmalar ve huzurun sağlanmasının ardından yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği şehirlerden biri haline geldi. Diyarbakır’a gelen Afrikalı ve Asyalı turistler de şehri çok beğendiklerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:24
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