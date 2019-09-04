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Diyarbakır'da PKK yandaşları yol kapatma eylemi yaptı!

Terör örgütü PKK yandaşları Diyarbakır'da kayyım kararını protesto etti. Eylem nedeniyle trafikte kalan bir sürücü dayanamadı ve gaza basarak protestocuların arasından sıyrılarak yoluna devam etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
Diyarbakır'da PKK yandaşları yol kapatma eylemi yaptı!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan 3 büyükşehir belediyesine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması, Diyarbakır'da protesto edildi.

Merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen HDP'liler, el ele tutuşarak trafiği kapattı.

Trafik oluştu

Eylem nedeniyle insanlar gidecekleri yere geç kaldı, uzun trafik kuyrukları oluştu.

Eylemin bir türlü son bulmaması nedeniyle sinirlenen bir sürücü, aniden gaza basarak protestocuların arasında geçti.

Bu sırada HDP'liler aracı tekmelemeye çalıştı. Bu sırada kameralar da kayıttaydı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:16
  1. Diyarbakır
  2. Terör örgütü PKK
  3. HDP
  4. eylem

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