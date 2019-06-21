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Diyarbakır’da hava destekli narkotik uygulaması

Diyarbakır’ın merkez 4 ilçesinde polis helikopterinin de destek verdiği narkotik uygulamasında, 229 iş yeri denetlendi, 2 bin 172 kişinin genel bilgi taraması ve üst araması yapıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 09:54
Diyarbakır’da hava destekli narkotik uygulaması

Diyarbakır’ın merkez 4 ilçesinde polis helikopterinin de destek verdiği narkotik uygulamasında, 229 iş yeri denetlendi, 2 bin 172 kişinin genel bilgi taraması ve üst araması yapıldı. Hakkında kasten adam öldürmek suçundan arama kararı olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dün akşam merkez Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde hava destekli 156 ekip halinde 817 polis tarafından narkotik madde arama köpeğiyle eş zamanlı uygulama yapıldı. Uygulamada kaba üst araması yapılan 9 kişinin üzerinde eroin ve toz esrar ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunan bir kişi, hakkında kasten adam öldürme suçundan arama kararının bulunması üzerine gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen 506 operasyonda 688 kişinin yakalandığı, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 215’nin tutuklandığı ifade edildi. Operasyonlarda 51 kilo 84 gram eroin, 4 ton 69 kilo 277 gram esrar, 119 gram kokain, 7 gram afyon, 12 kilo 535 gram metamfetamin, 61 bin 139 uyuşturucu hap, 16 tabanca, 17 tabanca şarjörü, 418 tabanca mermisi, 10 tüfek, 99 av tüfeği fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 16 lira ile 400 dolar ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:54
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