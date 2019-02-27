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Diyarbakır’da hava destekli narkotik uygulaması

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 583 polis ve dedektör köpeklerin katılımı ile hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 22:25
Diyarbakır’da hava destekli narkotik uygulaması

Diyarbakır’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 583 polis ve dedektör köpeklerin katılımı ile hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 583 polis ve dedektör köpeklerle kent genelinde hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulama kapsamında, şüpheli şahıslar durdurularak üst aramasından geçirildikten sonra GBT sorgulamaları yapıldı. Kahvehanelere giren güvenlik güçleri burada bulunan vatandaşları aradıktan sonra kimlik kontrolünden geçirdi. Dedektör köpek yardımı ile durdurulan araçlarda da arama yapıldı. Sürücüler, kimlik kontrolünden geçirilirken, iş yerlerinde de denetimler yapıldı.


Uygulamada yakalanan şahıslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 22:25
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