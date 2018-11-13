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Diyarbakır'da hareketli anlar! Maskeli iki grup çatıştı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple maskeli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandığı bildirildi.

13 Kasım 2018 Salı 21:48
Diyarbakır'da hareketli anlar! Maskeli iki grup çatıştı

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 844. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yüzleri maskeli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli olarak sokağa giren grup tarafından mahallede bulunan kişilere ateş açıldı. Mahallede bulunanların karşılık vermesiyle beraberinde sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmayı gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 21:48
  1. Bağlar

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