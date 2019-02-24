Diyarbakır’da güneşi gören parka koştu Diyarbakır’da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Diyarbakır’da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Diyarbakır’da hafta içi etkili olan soğuk hava ve yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Sur ilçesindeki tarihi mekanları dolaştı. Tarihi Sur ilçesinde restorasyonu yapılan Hz. Süleyman Cami önündeki parka giden vatandaşlar çocuklarıyla beraber vakit geçirdi. Güneşe karşı çimlerde oturan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

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