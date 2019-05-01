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Diyarbakır’da gri listede aranan terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı’nca Gri Liste’de aranan ve 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştiren Viyanpirsus kod adlı Şehriban Yönten olduğu belirlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:21
Diyarbakır’da gri listede aranan terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde düzenlenen operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı’nca Gri Liste’de aranan ve 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıları gerçekleştiren Viyanpirsus kod adlı Şehriban Yönten olduğu belirlendi.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Dicle ilçe merkezinde bulunan polis kalekoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatarlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, “Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, Dicle ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri ve polis özel hareket timlerinin katılımıyla, 30 Nisan 2019 Salı günü saat 21.00’dan itibaren özel birlik 2019-12 müşterek operasyonun icrasına başlanılmıştır. Ergani Jandarma Komando Tabur Komutanlığı unsurlarınca 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 13.20 sıralarında Dicle ilçesi Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırlarında icra edilen Temas araması faaliyetleri esnasında sağlanan temas neticesinde, 13 Mart 2018 tarihinde Görese Dağı bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette sığınak girişine tuzaklanan mayın-el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması neticesinde Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı ile Jandarma Uzman Çavuş Fatih Uysal isimli personelimiz şehit edilmesi olayı, 15 Mayıs 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl köyünde yol kesme sonucu Ferit Kacar isimli güvenlik Korucusunun şehit edilmesi olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dile-Yokuşlu köy yolunun mayın-el yapımı patlayıcı araması icra eden unsurların geçişi esnasında Teke mezrası bölgesinde unsurlarının geçişini müteakip mayın-el yapımı patlayıcı düzeneğinin patlaması olayı, 28 Temmuz 2017 tarihinde Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birlikler tarafından önceden fark ederek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın-el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, 2 Ağustos 2017 Dicle ilçesi Taşağıl köyü bölgesinde icra edilen operasyonel faaliyette birliklerin önceden fark ederek kontrollü bir şekilde imha edilen mayın-el yapımı patlayıcı düzeneğinin tuzaklanması olayı, Görese bölgesinde tuzaklanan mayın-el yapımı patlayıcı düzeneklerinin tamamının hazırlanması ve tuzaklanması olayı faili-planlayıcısı olan ve İçişleri Bakanlığınca Gri renk kodu ile aranan örgütün sabotajcısı Viyanpirsus kod adlı Şehriban Yönten ile Didar Rojhilat kod adlı İran uyruklu Sabriye Reçber silahları ile birlikte ölü ele geçirildi. Terörist Yönten Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Yönlü köyü nüfusuna kayıtlı, 2011 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katılım, silahlı terör örgütüne üye olma suçu dahil olmak üzere 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunmaktadır. Terörist Reçber’in ise 2009 yılında PKK/KCK adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermek amacıyla örgüte katıldığı belirlenmiştir. Teröristler, 2 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade tüfeği, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 15 adet 7,62 milimetre Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 16 adet 5,45 milimetre Kaleşnikof Piyade tüfeği fişeği, 4 adet el bombası, 1 adet dijital kamera, 3 adet hafıza kartı, 1 adet voltaj ölçüm cihazı, 2 adet termal şemsiye, 1 adet sırt çantası, 8 adet kütüklük, 2 adet palaska, yaşamsal malzeme ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 19:21
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