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Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da düzenlenen ’Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı.

28 Nisan 2019 Pazar 22:14
Diyarbakır’da gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı

Diyarbakır’da düzenlenen ’Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı.


Diyarbakır’da “Bir Dileğim Var” adlı 2. Dilek Feneri Festivali bu yıl binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı. Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü tarafından düzenlenen festivalde binlerce dilek fenerleri aynı anda tarihi Ongözlü Köprü üzerinden gökyüzüne bırakıldı. Fenerlerin aynı anda gökyüzüyle buluşması renkli görüntüleri sahneledi.


Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı konuşmada, “Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü olarak yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk çalışmalarından bir yenisini daha yapıyoruz. 2. Dilek Feneri Festivali nedeniyle yine Ongözlü Köprüde toplanarak halkın bir araya gelmesi, bu coşkuya ortak olmaları ve coşkuya kulüp olarak öncülük ettiğimiz için sevinçliyiz. Geçen yıl düzenlediğimiz 1. Dilek Feneri Festivali beklentinin üzerinde olması, 2.’sini yapmamız için gereklilik haline kılması daha bir şevk ve heyecanla çalışmamıza sebep oldu. Bu anlamda 2. Dilek Feneri Festivali tüm güzel dileklerimizin gerçekleşmesi, Diyarbakır’ın daha çok cazibe merkezi haline gelmesi, bölgemizin güzelliklerle alınması ve bu tarz aktivitelerle insanların sosyalleşmesini sağlamak, toplumun birlikte hareket etme olgusunu ortaya çıkarmak istedik. Büyük bir coşku ve şenlik havasına yapılan faaliyetimiz, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Katılım gayet iyi beklentimizin üzerine çıktı, 2 bine yakın katılımla gökyüzünü dileklerimizle donatacak, karanlığı güzel bir şekilde aydınlatacağız” dedi.


Dilek Feneri Festivaline katılan Şilan Çınar çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İyi ki geldim çok mutluyum Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü ailesine bu etkinliği yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Festivale katılan Kibar Tunç ise, “Çok güzel bir ortam. Köprünün üzerine iğne atarsak yere düşmez, inşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 22:14
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