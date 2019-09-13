Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısınailişkin değerlendirmelerde bulunanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözalt Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısınailişkin değerlendirmelerde bulunanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz.

Diyarbakır’da gerçekleşen terör saldırısınailişkin değerlendirmelerde bulunanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi yılmadan devam ettireceğiz. HDP ilçe başkanı ve ilçe belediyesinin Fen İşleri Müdürü ilk etapta gözaltına alındı” dedi.

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