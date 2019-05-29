Diyarbakır’da gazeteciler iftar yemeğinde bir araya geldi Diyarbakır’da yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Diyarbakır’da yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen programa, Cemiyet Başkanı Veysi İpek, yönetim kurulu üyeleri, yerel ve ulusal basın mensupları ile kurumların temsilcileri katıldı. Akşam ezanının okunması ile birlikte katılımcılar dualar eşliğinde iftarlarını açtı.

İftar programı ile ilgili konuşan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysi İpek, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelmek adına iftar programını organize ettiklerini söyledi.

Program, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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