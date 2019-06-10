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Diyarbakır’da fırtına başladı, aynı anda 20 farklı noktada yangın çıktı

Diyarbakır’da gece saatlerinde meydana gelen şiddetli toz fırtınası ve yıldırım korku dolu anlar yaşattı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:59
Diyarbakır’da fırtına başladı, aynı anda 20 farklı noktada yangın çıktı

Diyarbakır’da gece saatlerinde meydana gelen şiddetli toz fırtınası ve yıldırım korku dolu anlar yaşattı. Kent genelinde aynı anda 20 farklı noktada yangın çıktı.


Diyarbakır’da gece saatlerinde şiddetli fırtına ve beraberinde yıldırım düşmesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aniden bastıran toz fırtınası sırasından 20 noktaya aynı anda yıldırım düşerken, yıldırımların düştüğü bölgelerde çıkan yangınlara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı ekipler anında müdahale bulundu. Yıldırım sırasından 20 farklı noktada çıkan anız yangınları kontrol altına alan ekipler, gün içersin de ise 79 farklı noktada belirli saatlerde yangın çıktığını belirtti. Çıkan yangınlar sonucunda can kaybı olmadığı öğrenilirken yangınların sebebinin birçoğu ise fırtınadan kaynaklı yıldırım ve elektrik tellerinin bir birine çarpmasından kaynaklı olduğu öğrenildi.


Toz fırtınasına hazırlık yakalanan vatandaşlar ise koşarak evlerine koşarak gittiği görülürken, kent genelinde elektrik kesintileri meydana geldi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:59
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