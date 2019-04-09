0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna EYP'li saldırı

Merkez Yenişehir ilçesinde, terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıda, kurumun önündeki araçlar hasar gördü

09 Nisan 2019 Salı 17:55
Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna EYP'li saldırı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, terör örgütü yandaşlarının Et ve Süt Kurumuna yönelik el yapımı patlayıcılı (EYP) saldırısında bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK yandaşı bir grup, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtindeki Et ve Süt Kurumuna el yapımı patlayıcı attı.

Saldırıda EYP'ler kurumun önünde park halindeki kamyon ve 2 otomobile isabet etti.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı saldırıda, bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince cadde trafiğe kapatılarak, saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 17:55
  1. Diyarbakır
  2. et ve süt kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan’da siyasi parti konvoyuna bombalı saldırı!
    1. Hindistan’da siyasi parti konvoyuna..
    2. Samsun’da dilencilere göz açtırılmıyor
    3. Canik Meclisi dualarla açıldı
    4. "Yılbaşından bugüne 13 üst düzey..
    5. Google'a drone ile kargo nakliyatı..
    6. Firari savcı Zekeriya Öz’ün avukatı..
    7. Arnavutlara hakaret eden Kosovalı Sırp..
    8. Avrupa’dan Kayseri’ye 3 madalya birden
    9. Vali Doğan, Erzin OSB alanını inceledi
    10. Konya’da 7 adet glock marka silah..
    11. Aksaray’da minibüs devrildi: 1 yaralı
    12. FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu..
    13. Mısır'da canlı bomba saldırısı! 1'i..
    14. Çocuklar ara öğünde ne yemeli?..
    15. İstediği ilaç yazılmayınca tıbbi..
    16. Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna..
    17. Turizmcilerden 'İstanbul Havalimanı'..
    18. Polis memuru, kendisine bıçakla..
    19. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici,..
    20. Diş neden çürür? Diş çürüğü tedavisi
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer