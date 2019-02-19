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Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır’da STK ve kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.

19 Şubat 2019 Salı 12:47
Diyarbakır’da ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır’da STK ve kamu kurum temsilcilerinin katılımı ile ekonomi değerlendirme toplantısı yapıldı.


Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Ticaret ve SanayiOdası Meclis Divanı, Ticaret ve SanayiOdası Komite Başkanları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hayrettin Bahçivancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurullah Bilgin, Ticaret İl Müdürü Tuncay Baysülen, Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Yardımcısı Bedri Yay katıldı.


Toplantıda, bölgenin ticaret ve kültür merkezi konumunda olan ilimizin, gelişen ve güçlenen ekonomik potansiyeli ve artan yatırım taleplerine paralel olarak yeni üretim alanları oluşturulması ile ilgili yapılması gerekenler görüşüldü.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:47
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