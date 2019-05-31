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Diyarbakır’da ‘Dünya Kudüs Günü’ yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ‘Dünya Kudüs Günü’ yürüyüşü düzenleyerek İsrailli protesto etti.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:04
Diyarbakır’da ‘Dünya Kudüs Günü’ yürüyüşü yapıldı

Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ‘Dünya Kudüs Günü’ yürüyüşü düzenleyerek İsrailli protesto etti.


Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi İstasyon meydanında başlayan yürüyüş Urfakapı mevkiinde son bulurken, yoğun güvenlik önlemi alan polisler, yürüyüşün yapıldığı bölgeye arama noktaları haricinde kimseyi almadı. Urfakapı mevkiinde biten yürüyüşün ardından konuşan Mavi Marmara gazisi Fikri Karavil, bugünün dünya Kudüs günü olduğunu belirterek, “Acının yüreklerde koyulaştığı Kudüs’ün işgali, bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorundur. Unutulamamalıdır ki, Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, esir olduğunda ise zillete düşer olmuştur. Batılı güçler hatırda tutmak ve daha güçlü bir direniş gösterdiğimiz Kudüs’ü andığımız bugünlerde bile daha büyük bir işgalin kapılarını aralamak için yeni planlar yapmaktadır” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından toplanan grup tekbir sloganları atarak dağıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:04
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