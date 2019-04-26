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Diyarbakır’da düğün çıkışı silahlı satırlı kavga: 3 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün çıkışı iki gurup arasında silahlı satırlı kavga 3 kişi ağır yaralandı.

26 Nisan 2019 Cuma 01:29
Diyarbakır’da düğün çıkışı silahlı satırlı kavga: 3 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düğün çıkışı iki gurup arasında silahlı satırlı kavga 3 kişi ağır yaralandı.


Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi, Aydın Aslan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göredüğünde tartışan iki grup, düğün çıkışı karşılaştı. Sözlü tartışmanın ardından silah ve satırların çekildilerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar can abliyle bir petrol ofisinin içerisine kaçarken olayı gören petrol ofisi çalışanları 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güvenlik güçleri ise olaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 01:29
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