Diyarbakır’da ’Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Diyarbakır Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere ’Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’ düzenlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen törene Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ersin Eser, 16. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yaşar Arslanhan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, askeri erkan, oda ve borsa başkanları, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra konuşma yapan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bütün bu değerleri kendilerine emanet eden manevi varlıklarını her dem kendileri ile birlikte olan bütün şehitleri, gazileri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Şanlı tarihimizin hiçbir günü yok ki her biri kahramanlık destanı yazmasın, her birisi canını feda eden şehitlerimizin anılması nitekim bu günde öylesi özel bir gün. Tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Kut’ül Amare zaferinin bugün 103. yılı. Bu milletin fertlerinin ve evlatlarının her türlü imkansız şartlarda helali sütü ve hayır duasıyla vatanına, milletine değerlerine fedai can eylesin ve bunun sonucunda da tarihimizin ve talihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Kut’ül Amare zaferinin kazanılmasının yıl dönümü. Tevafuk böylesi bir törende buluştu. Bir vesile bütün şehitlerimiz gibi Kut’ül Amare zaferinin komutanı Halit Paşa başta olmak üzere bu büyük kahramanlık destanı şehitlerine de rabbim rahmet eylesin, her birinin makamı ve mekanı cennet olsun. Birazdan takılacak madalyalar her birinin sadece kendisi için değil, ailesi ve gelecek bütün nesiller için bir gurur, bir onur nişanesidir. Bu milletin kahramanlıklarına atfen verdiği, şüphesiz her an her dem dualarla hatırlarken, yaşarken de bu onuru tercih ettiği bir madalya. Cumhurbaşkanımız adına bu madalya birazdan tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak bunu hak eden kahramanların he birisine vermekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Şehitlerimizi yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyoruz, Rabbim onlardan razı olsun. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere sahip olduğumuz değerlerimizi, vatanımızı, devletimizi, özgürlüğümüzü, bayrağımızı ezanımızı canlarıyla bizlere emanet eden bütün aziz şehitlerimi ve kahraman gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun" edi.

Tören Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun şehit ailelerine ve gazilere madalyalarını taktim etmesiyle sona erdi.