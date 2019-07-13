Diyarbakır’da dev operasyon 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek için bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütleri ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla,Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-129 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali ŞİRİN-02 Müşterek Operasyonu, başarıyla tamamlanmıştır” denildi.

Söz konusu operasyonelfaaliyet esnasında gerçekleştirilen temas arama faaliyetleri neticesinde, 22 ayrı noktadatoplam2 milyon 111 bin 50 kök kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630metre uzunluğundaki su hortumu, borusu ile 8 adet su motoru ele geçirilmiş,kenevir bitkileri numunelerinin alınmasını müteakip diğer malzemeler ile birlikte yerinde imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca operasyon bölgesi içerisinde, yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde, “693 şahıs ve 85 araç kontrol edilmiş, 4 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakılmıştır” denildi.

Yapılan açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.