Diyarbakır'da dere yatağında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Bağlar ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle debisi artan derede mahsur kalan 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde aşırı yağışlarla debisi yükselen derede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Körtepe Mahallesi mevkisindeki dere yatağında ot toplamak için gelen 3 kadın ve kadınları kurtaramaya giden çoban aşırı yağmurdan dolayı debisi yükselen dere yatağında mahsur kaldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Suyun yükselmesi üzerine dere yatağında kalan ağaçlara çıkan vatandaşlar, mahalle sakinleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı.













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