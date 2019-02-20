Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albayBülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı
20 Şubat 2019 Çarşamba 17:37
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