Diyarbakır'da 'çayı fazla yazdın' kavgasında ağır yaralanan genç öldü Diyarbakır’da çayın fazla yazıldığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 69. sokak içerisinde bulunan bir kıraathanede yaşandı. Semt pazarında babası ile birlikte esnaflık yapan Mahmut Polat ile kahvede çalışanlar arasında çayın fazla yazıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmıştı. Sabah yaşanan kavganın ardından öğleden sonra tekrar bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlıkavgaya dönüşmüş, olayda Mahmut Polat ile M.Ö. yaralanmıştı. Ağır yaralanan genç kurtarılamadı Sol göğsüne kurşun isabet eden ve sağlık durumu ağır olan Mahmut Polat, doktorların ilk müdahalesinin ardından hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki MahmutPolat, gözyaşları arasından aile mezarlığında toprağa verilirken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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