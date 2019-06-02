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Diyarbakır’da cani koca dehşeti

Diyarbakır’da cani koca, 20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürerek yol kenarına bırakıp kaçtı.

02 Haziran 2019 Pazar 10:46
Diyarbakır’da cani koca dehşeti

Diyarbakır’da cani koca, 20 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde bıçakla öldürerek yol kenarına bırakıp kaçtı.


Olay, dün gece saat 00.30 sularında Diyarbakır Bismil Üçyol mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül Günler ve Recep Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda tartıştı. Tartışma sonucu aracını yol kenarında durduran Recep Günler eşiyle kavga etmeye başladı. Olayı gören bir kamyon şoförü müdahale edince Recep Günler, eşi olduğunu ve tartışmanın kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek kamyon şoförünün gitmesini istedi. Olay yerinden uzaklaşan kamyon şoförünün durumu jandarmaya haber vermesi sonucu bölgeye gelen jandarma ekipleri tahlisiz kadının cesedine ulaştı. Eşiyle tartışan Recep Günler’in çocukları önünde eşi Aygül Günler’i bıçaklayarak öldürdüğü ve eşinin cansız bedenini yol kenarına bırakıp kaçtığı iddia edildi. Jandarma ekipleri olay yerini inceledikten sonra tahlisiz kadının cenazesini Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz kadının cesedi daha sonra otopsi yapılması üzerine Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Aygül Günler’in cenazesinin, otopsisinin ardından Yeniköy mezarlığında defnedileceği öğrenildi.


Güvenlik güçleri, katil zanlısının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.



"Katil beni bulsun"


Öldürülen kadının erkek kardeşi Bayram Işık, “Yaklaşık 2 buçuk aydır kız kardeşimin evinde şiddetli geçimsizlik vardı. Kız kardeşimin kayınbabası vefat ettikten bu yana eşi evde sürekli huzursuzluk çıkarıyormuş, bu bizi rahatsız etti. Biz gerekli her türlü desteği verdik, yalnız o kız kardeşime kıymakla yanlış yaptı. Eğer ki gücü yetiyorsa gelsin beni bulsun, benim telefonum, adresim ve iş yerim belli. Bismil ilçesinde sağı solu tehdit etmeyi bıraksın, zerre kadar erkekliği varsa beni bulsun. Kız kardeşim 39 yaşındaydı, 3 çocuğu vardı, 20 yıldır evliler” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 10:46
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