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Diyarbakır’da cami yapılacak alanlardaki imar planı değişikliğine tepki

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı amaçlarla kullanımı amacıyla imar planını değiştirmesine, vatandaşlar camide namaz kılarak tepki gösterdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:33
Diyarbakır’da cami yapılacak alanlardaki imar planı değişikliğine tepki

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı amaçlarla kullanımı amacıyla imar planını değiştirmesine, vatandaşlar camide namaz kılarak tepki gösterdi.


Kayapınar ilçesinde yapımı devam eden Yunus Emre Camii’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından ‘park ve dini tesis alanı iken park alanına’ dönüştürmesi kararı, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bunun üzerine vatandaşlar Yunus Emre Camii’nde bir araya gelerek, karara tepki gösterdi. İnşaat halindeki camide kılınan öğle namazına Diyarbakır’daki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernekler, vakıflar, sendikalar, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Grup adına bir açıklama yapan Din Hizmetleri Derneği üyesi İzzetin Akkaya, Kayapınar Belediye Başkanı ile görüştüğünü ve kararın yönetim kararı olduğunu belirttiğini ifade etti. Akkaya, "Maalesef camimiz için bir yıkım kararı alınmış, geçen gün Kayapınar Belediye Başkanı ile bizzat kendim görüştüm, yönetim kararı olduğunu, camileri yıkıp ya da sosyal tesis olarak kullanacaklarını belirttiler. Biz de resmi belge bize ulaşana kadar bekledik ve o resmi belgede Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile imar değişikliği söylendi. Şu anda cami olan alanı yeşil alan veya sosyal tesislere çevirme gibi bir düşünceleri var. Halkımızın bunlara itibar etmemeleri gerekir. Herhangi bir siyasi amacımız yok, amacımız burada halka bir cami yapmak. Bu camide halkın parasıyla halkın hizmetine yapılıyor. Şuanda burada namaz kılınıyor, çocuklarımız Kur’an dersi alıyor ve buranın halkından talep var. İstemeyen olabilir ama saygı duymalarını bekliyoruz” dedi.


Vatandaşlardan Ali Bozkurt ise, yıkım kararının haksızlık olduğunu söyledi.


Öğle namazını kılan vatandaşlar, daha sonra caminin inşaat alanını gezerek, eksikler için bağışta bulundu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:33
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