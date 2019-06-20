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Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon ton rekolte beklentisi

Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bu yıl buğdayda yaklaşık 1 buçuk milyon ton rekolte bekliyoruz"

20 Haziran 2019 Perşembe 18:43
Diyarbakır'da buğdayda 1 buçuk milyon ton rekolte beklentisi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bu yıl buğdayda yaklaşık 1 buçuk milyon ton rekolte beklediklerini bildirdi.

Vali Güzeloğlu, Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen hasat töreninde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın bereketli topraklarında, bereketli bir sezonun hasadına başladıklarını söyledi.

Kentin tarımsal üretiminin her alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üretim merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Güzeloğlu, Diyarbakır'ın özellikle buğday üretiminde Türkiye'nin üçüncü büyük üretim havzası olduğunu aktardı.

Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl buğdayda yaklaşık 1 buçuk milyon ton rekolte bekliyoruz. Yaklaşık 3 milyon 200 bin dekarda hasat yapılacak. Verimlilikte de Türkiye ortalamasının iki katına yaklaşan bir verim elde etmekteyiz. Dekardan yaklaşık 400 kilogram buğday bekliyoruz."

Çiftçileri anız yakma konusunda uyaran Güzeloğlu, hasat sonrası toprakta kalan anızın asla yakılmaması gerektiğini söyledi.

Diyarbakır'daki tarımsal üretimin Silvan Projesi'yle çok farklı bir boyuta çıkacağını dile getiren Güzeloğlu, "Projeyle 235 bin hektar suyla buluşacak. Bunun hazırlıklarını da yapıyoruz. İnşallah bugünden ileriye bu çabalarımız önce çiftçimize kazanç olacak sonra ülkemize, ilimize kalkınmayı taşımış olacak." diye konuştu.

Biçerdöverle bir süre buğday biçimini gerçekleştiren Güzeloğlu, çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi ve sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Alibardak Mahalle Muhtarı Zeki Erdem de 3 bin dekarda tarımsal faaliyet yürüttüğünü, bunun bin dekarında mercimek, 2 bin dekarında da buğday ektiğini belirtti.

Aşırı yağıştan dolayı hasadın biraz geciktiğini aktaran Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a şükürler olsun buğdayda dekara 450-500 kilogram arasında verim aldım. Sulu alanlarda ise verim dekar başına 500-600 kilogram arasında oldu. Allah'a çok şükür yangın ve afetler olmadan bugüne geldik."

Törene, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, ziraat oda başkanları, üretici birliklerinin temsilcileri, kumu kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:43
  1. Alibardak Mahallesi
  2. buğday hasadı
  3. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
  4. Sur İlçesi
  5. tören

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