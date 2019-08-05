0553 313 94 23

Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Valilik:- "Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:42
Diyarbakır'da bu yıl yaklaşık 15 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bu yıl düzenlenen narkoterör operasyonlarında 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 1 Ocak-2 Ağustos arasında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü destekli 381 narkoterör operasyonun düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

"Düzenlenen 381 narkoterör operasyonunda, 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri, 9 ton 131 kilo 942 gram esrar, 24 kilo 815 gram esrar tohumu, 46 bin 182 metre su hortumu ve borusu, 16 su motoru, jeneratör ele geçirilmiştir. Ele geçirilen Hint kenevirleriyle 250 ton esrarın yapılmasının önüne geçilmiştir. Uyuşturucuyu kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. 200 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmış, adli makamlara sevk edilen 31 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir."

- Kocaköy ilçesinde 420 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirildi

Açıklamada, ayrıca İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların imha edilmesi, silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, uyuşturucu üretimi ve satışını yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucuların bulunması ve gizleyenlerin adalete teslimi amacıyla Kocaköy ilçesinin kuzeydoğusunda kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendiği bildirildi.

Jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla 1 Ağustos'ta saat 21.00'de başlatılan "Bayrak-132 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Öcal-02 Operasyonu"nun 2 Ağustos saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, 3 ayrı noktada 420 bin 100 kök Hint keneviri, tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 550 metre su hortumu ve borusu ele geçirildiği ifade edildi.

Ele geçirilen Hint kenevirlerinin numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildiği kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:42
  1. 15 milyon 401 bin 507 kök Hint keneviri
  2. Diyarbakır
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı! İmamoğlu 'Çarkçı Kemal'i bile solladı
    1. Ne sözünü tuttu ne de iş yaptı!..
    2. (Özel) 3,5 milyon dolara sahibinden..
    3. Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: 1..
    4. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    5. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    6. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    7. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    8. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    9. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    10. Yangında can pazarı
    11. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    12. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    13. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    14. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    15. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    16. Birinci nakil dönemi sonunda..
    17. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    18. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    19. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    20. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım