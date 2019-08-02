Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirilmesi Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen, silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Çınar ilçe kırsalında, 30 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bazı adreslerde yapılan aramada gözaltına alınan H.D, E.D, R.B ve Ş.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.B. çıkarıldığı Çınar Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılardan Ş.S'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi, H.D. ve E.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.







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