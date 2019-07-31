Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirilmesi Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen, silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından 4 şüpheli gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından 4 şüpheli yakalandı. Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor. Operasyon kapsamında bölgede bazı adreslerde yapılan aramada, H.D, E.D, R.B, Ş.S. güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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