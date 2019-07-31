Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirilmesi
Çınar ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen, silahlı bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından 4 şüpheli gözaltına alındı31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:38
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından 4 şüpheli yakalandı.
Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.
Operasyon kapsamında bölgede bazı adreslerde yapılan aramada, H.D, E.D, R.B, Ş.S. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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